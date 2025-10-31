鶴弥 [東証Ｓ] が10月31日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の最終利益(非連結)は前年同期比14.6％増の2.7億円に伸びた。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4.5億円→4.3億円(前期は1.2億円)に4.4％下方修正し、増益率が3.7倍→3.6倍に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益は1.5億円の黒字(前年同期は1.