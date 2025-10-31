ドジャース・大谷翔平投手は３０日（日本時間３１日）、敵地トロントで練習前で、フリー打撃を行った。ポストシーズンに入り３度目。インパクトの瞬間、凄まじい衝撃音とともに、次々と柵越え。外野で興奮の様子だったテオスカー・ヘルナンデスは「彼が打てばどこにでも飛んでいく」と笑った。大谷は衝撃の５連発を放つなど、快音を連発。レストランがある右翼席５階へ飛び込む、推定１５０メートルの超特大弾も放った。大谷