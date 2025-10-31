北海道電力泊原発3号機が立地する北海道泊村議会は31日、臨時本会議で、早期再稼働に同意することを決めた。高橋鉄徳村長は閉会後「議会の判断を重く受け止めている。村としての考えをしかるべき時期に議会に伝えたい」と述べた。