黄川田仁志男女共同参画担当相は31日の記者会見で、「ジェンダー役割の押しつけ」などと批判を浴びた岩手県の婚活支援冊子を巡り、「個別のコメントは控える」とした上で「価値観の多様化を踏まえつつ、若い世代が希望通り結婚し、子育てができる環境づくりに取り組む」と述べた。冊子は岩手県が2019年度に業者に委託して作成。「女性はスカートかワンピース」「上品で可憐に」といった表現に対し、交流サイト（SNS）上で批判