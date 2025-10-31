川崎市の小学校教師の男が、勤務先の女子児童にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。川崎市の小学校教師・添野一訓容疑者（44）は2025年6月、勤務先の小学校で小学4年生の9歳の女の子にわいせつな行為をした疑いがもたれています。女の子から話しを聞いた母親が「子供が先生からわいせつな行為を受けた」と警察に相談し、事件が発覚しました。調べに対し添野容疑者は「身に覚えがありません」と供述し、容疑を否認している