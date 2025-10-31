田谷 [東証Ｓ] が10月31日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は2500万円の赤字(前年同期は9100万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比21.1％減の7500万円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は1100万円の赤字(前年同期は4300万円の赤字)