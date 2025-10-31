【モデルプレス＝2025/10/31】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第25話が、10月31日に放送された。第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（11月3日〜7日放送）の予告に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」板垣李光人の荒れ果てた姿◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落