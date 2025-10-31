男子マラソン・東京五輪6位入賞の大迫傑選手（34）が2025年10月28日、自身のインスタグラムを更新。脇腹のタトゥーをあらわにしたアスリートらしい筋肉美を披露した。鍛えあげた上半身大迫選手は、英語で「The data guides you, but the grit builds you.」（編訳：データはあなたを導くが、努力はあなたを構築する）と文章を添え、飲み物を片手に談笑する姿やランニング中の動画など、トレーニング風景を投稿。「Struggled workou