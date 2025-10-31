ネクスコ西日本によりますと、31日午前9時ごろ、九州自動車道の上り、鹿児島北インターと吉田インターの間で車が中央分離帯に衝突する事故がありました。 現場では事故の影響で通れる車線が少なくなっていて、午前10時半現在、九州自動車道の上り線はおよそ5キロの渋滞となっています。 ・ ・ ・