ヘブンと握手してなにかを感じたトキ婿として松野家に迎えられた銀二郎（寛一郎）が、思った以上に厳しい借金と、祖父の勘右衛門（小日向文世）の厳格な指導に耐えきれず出奔。妻のトキ（高石あかり）は銀二郎を連れ戻しに松江から東京まで行ったが、松野という「家」に戻ることを拒まれ、トキはひとり松江に帰った――。【写真を見る】正統派美女？エキゾチック？意外な素顔を見せる「高石あかり」の“カメレオン”ショット