3年連続の1位経済誌「フォーブス」が10月16日、サッカー選手の長者番付を発表した。【写真を見る】40歳とは思えない！420億円稼ぐ「ロナウド」の“バキバキ腹筋”トップはポルトガル代表FWのクリスティアーノ・ロナウド（40）。ここ10年で6度目の栄誉である。所属するサウジアラビアリーグのアルナスルから2億3000万ドル（約345億円）の給与を得ている他、スポンサー料などピッチ外での収入が5000万ドル（約75億円）に上り、