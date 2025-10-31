東海東京フィナンシャル・ホールディングス [東証Ｐ] が10月31日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の71億円に減った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の63.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.4％→21.5％に急改善した。 株探ニュース