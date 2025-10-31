ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年10月29日（水）（日本時間30日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞ ワールドシリーズ第5戦、ロサンゼルス・ドジャースはトロント・ブルージェイズに1-6で敗れ、シリーズ成績を2勝3敗とし、崖っぷちに追い込まれた。 本拠地・ドジャー・スタジアムで