Typ930 ピクセルは、MADOOブランドより、イヤフォンの新製品「Typ930」を11月7日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は388,000円前後。発売に先駆けて11月1日11時より予約受付を開始する。 イヤフォン「Typ821」に採用した、プッシュプル型マイクロプラナードライバー”Ortho”を12mm径に大口径化し、バランスドアーマチュア(BA)ドライバーとのハイブリッド構成とした。音質傾向と