【新華社重慶10月31日】中国重慶市でこのほど、国連が定めた「世界都市デー」（10月31日）を迎える特別イベントとしてドローンショーが行われた。数千機が先進的で温かみのある都市風景を空に描いた。世界都市デーの国内メインイベントは28、29両日に重慶で実施。中西部の都市では初開催となる。（記者/陳誠、黎華玲）