ABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」の新エンディングコーナーとして、『おきトレ』の放送がスタートした。 『おきトレ』は、頭と体を一緒に動かすことで運動“脳”力を鍛え、朝からスッキリして学校や会社へ行けるようになることを目指したトレーニングを紹介するコーナー。番組で紹介した『おきトレ』はYouTube【公式】おきたちゃんねるでも配信中！『おきトレ』に毎日チャレンジ