プロ野球・福岡ソフトバンクホークスが「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」を制し、５年ぶりの日本一に輝いた３０日、福岡県内の商店街でもファンらが喜びを爆発させた。福岡市博多区の「上川端商店街」には１００人超が集まり、大型スクリーンで試合を観戦した。延長十一回に野村勇選手が勝ち越しのホームランを放つと歓声が上がり、優勝が決まると万歳をしたり、互いに抱き合ったりして喜びを分かち合った。昨年の日本シリ