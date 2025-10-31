歌手・長渕剛（69）の妻で、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子が70歳の誕生日を迎えたことを報告した。ドレス姿の最新ショットに絶賛の声が寄せられている。【映像】志穂美悦子、長男とのアクション動画やトレーニングの様子志穂美はこれまでにもInstagramで、愛犬と散歩する姿や「ベンチ、今期最高の42kg!!あがった〜！わたしなにもの？」とつづったトレーニング動画など、プライベートの様