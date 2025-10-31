山洋電気 [東証Ｐ] が10月31日午前(11:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比2.2倍の35億円に急拡大したが、通期計画の85億円に対する進捗率は41.3％となり、5年平均の38.7％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比23.6％増の49.9億円に伸びる計算になる。