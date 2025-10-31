30日の夕方から夜にかけて秋田市の中心部、千秋公園の周辺でクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、30日午後4時45分ごろ、秋田市千秋北の丸の50代の女性が、自宅の中から近くの山林にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルで、その後山林の奥の方へ立ち去ったということです。このほか、午後6時40分ごろには秋田市千秋矢留町で、午後7時15分ごろには秋