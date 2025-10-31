30日夜、潟上市昭和大久保の羽城中学校の敷地に入っていくクマ3頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、30日午後11時ごろ、潟上市昭和大久保字元木田で車に乗っていた50代の女性が、道路を横断するクマ3頭が目撃しました。クマは、体長約1メートルが1頭、約80センチが1頭、約50センチが1頭で、その後羽城中学校の敷地に入っていったということです。警察が注意を呼びかけていま