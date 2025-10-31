31日朝、大仙市の峰吉川駅前の広場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、31日午前5時55分ごろ、大仙市協和峰吉川字半仙の峰吉川駅の駅前広場にクマ1頭がいるのを電車に乗っていた男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだということです。警察が注意を呼びかけています。