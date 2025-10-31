31日朝、大仙市の花館運動公園でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、31日午前5時48分ごろ、大仙市花館字土川原の花館運動公園で散歩をしていた60代の女性が、運動広場に体長約80センチのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くの民家までは約150メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。