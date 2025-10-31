南海電気鉄道は、グローバルボーイズグループ「INI」とのコラボを記念した「INI×NANKAI 南海電鉄1日フリー乗車券」の販売方法を一部変更し、オンライン販売と難波駅での臨時販売会に限定すると発表しました。今回の変更で、ファンは全11種類の中から購入時に希望のメンバーデザインを選べるようになり、限定10,000部の乗車券が10月31日（金）から発売されます。南海では「ＩＮＩ」ラッピングの特急ラピート「マジラピ号」を運行中