大宝運輸 [名証Ｍ] が10月31日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比3.6％減の1.9億円に減ったが、通期計画の3億円に対する進捗率は63.3％に達し、5年平均の56.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比77.4％増の1.1億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期