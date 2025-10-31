ヤマトホールディングスは反落。３０日取引終了後に４～９月期連結決算を発表し、売上高は９０６７億７４００万円（前年同期比７．９％増）、営業損益が３７億８２００万円の赤字（前年同期１５０億１００万円の赤字）だった。宅急便の取扱数量や法人向けビジネスの拡大が追い風に。一方、取扱数量の増加に伴う費用増や宅急便ネットワークの強靱化に向けた投資が損益面で重しとなった。通期で黒字を見込んでい