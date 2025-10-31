エクサウィザーズは続騰し、２０２３年６月以来、約２年４カ月ぶりの高値をつけた。３０日の取引終了後、同社の法人向け生成ＡＩサービス「ｅｘａＢａｓｅ生成ＡＩ」で１０種類のＡＩエージェントが利用できる「エージェントコレクション」の提供を始めると発表しており、サービスの拡充を材料視した買いを引き寄せた。プレゼンテーション資料や競合調査レポートを作成する機能などが