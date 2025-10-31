アズビルが反発している。同社は３０日取引終了後、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の４３０億円から４５５億円（前期比９．７％増）に引き上げた。 売上高予想も２９７０億円から２９８０億円（同０．８％減）に上方修正。国内外でデータセンターや大型建物向けの空調制御機器・システムに対する需要が引き続き堅調に推移するとみているほか、ファクトリーオートメ