フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国映画『マイ・スイート・ハニー』を11月1日0時から独占見放題配信する。『マイ・スイート・ハニー』この作品は、家と会社を往復するだけの仕事中毒な製菓会社の研究員チャ・チホ(ユ・ヘジン)45歳が、何事にも前向きな41歳のシングルマザーのイ・イルヨン(キム・ヒソン)と出会ったことで、初めて恋を知るロマンティックコメディー。激しいアクションやシリアスな役を数々演じ、俳優たち