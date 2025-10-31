システナが大幅続伸し年初来高値を更新している。３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を８９６億円から９０２億円（前期比７．９％増）へ、営業利益を１３５億円から１４５億円（同２０．２％増）へ、純利益を９４億円から１０３億６０００万円（同２２．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６円から７円（年１３円）へ引き上げたことが好感されている。 次世代通信、ＡＩ、モビリテ