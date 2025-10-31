大腸がんの発症について研究が進むなかで、摂取により発症リスクの軽減が期待できる食品と発症リスクを高める食品があることがわかってきました。 今回の記事では、大腸がんの予防に役立つ可能性がある食べ物を中心に紹介していきます。 ※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんによい食べ物」はご存知ですか？リスクを下げる食事方法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師