日本航空電子工業がストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２３０７円に売られた。同社は３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正しており、失望売りがかさんだようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから１５０億円減額し２２５０億円（前期比１．５％増）、最終利益予想は７０億円減額して６０億円（同４８．２％減）に見直した。増益予想