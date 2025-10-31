ABEMAラリージャパン応援隊長に就任したチョコレートプラネット・長田庄平が出演する、ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第3弾が、YouTubeチャンネル『ABEMAスポーツ【公式】』で29日に公開された。ラリージャパン2025 YouTube限定企画○「買います!」「注文しちゃうな、これは」第3弾では、長田がトヨタモビリティ東京が運営する「GR Garage 東京深川」で最新型の“25式GRヤリス”を試乗し、終始大興奮の展開となった。運転席