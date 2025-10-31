都市部を中心に急増中の「まいばすけっと」。コンビニより安く、大型スーパーより便利な都市型小型スーパーは、なぜ今これほど支持されるのか。驚異的な成長の秘密――“コンビニ・キラー”と呼ばれる戦略を徹底分析する。（講演・研修セミナー講師、マーケティング・コンサルタント新山勝利）まいばすけっと、驚異的な出店ペースで業績も好調あなたの住む街や、勤め先の周りに、“まいばすけっと”が出店していないだろうか。