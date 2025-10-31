食べる量が減ったという小さな異変から胃カメラを受診し、スキルス胃がんの告知を受けたユッキーさん（仮称）。がん家系という背景もあり、自発的な行動が早期発見につながりました。進行度が高く、胃の全摘出という大手術に直面しますが、不安に打ち勝ち、術後わずか2日目からリハビリを開始。驚異的な回復力を見せました。絶望を乗り越え、病と闘ったユッキーさんの、決断と回復の道のりを紹介します。 ※本記事は