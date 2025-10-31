ジャパン・ティッシュエンジニアリング [東証Ｇ] が10月31日午前(10:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は3億6900万円の赤字(前年同期は2億0600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は1億2800万円の赤字(前年同期は1400万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-1.9％→-23.1％に急悪化した。 株探ニュース