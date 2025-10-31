10月30日午後、国産中型旅客機C919がMU6308便として、広州白雲空港第5滑走路から離陸したのに伴い、白雲空港第3ターミナル（T3）の本格運用が開始されました。これにより、白雲空港第5滑走路も正式に供用開始となりました。中国東方航空の広州発着のすべての国内便も、白雲空港第3ターミナルに移転して運航することになります。なお、東方航空C919が広州−北京大興線に就航するのは今回が初めてです。（提供/CRI）