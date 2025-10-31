30日夜、南魚沼市の国道でクマと軽自動車が衝突する事故がありました。 事故があったのは、南魚沼市東泉田の国道291号です。警察によりますと30日午後6時15分ごろ、運転手から「国道を軽自動車で走行中、道路を横断してきた子グマと車の右側前部が衝突した。その後、クマは左側の路側帯で動かない」と警察に通報がありました。 クマは体長約60cmで、その場で死んでいることが確認されました。軽自動車の運転手にケガはありま