モデルの滝沢眞規子（47）が30日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。1日のルーティンを明かした。専業主婦だった2010年、31歳の時にスカウトされてモデルデビュー。ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚し、3人の母でもある滝沢。SNSで披露しているライフスタイルでも人気を博しているが、とくにこだわりはないと告白。「凄いめまぐるしく変化する中で決めてしまうと、つらくなっちゃう。