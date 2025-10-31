10月30日、元衆議院議員の山尾志桜里氏（51）がXを更新。高市早苗首相（64）へ寄せられている批判に対して苦言を呈し、話題となっている。高市首相は28日、東京・元赤坂の迎賓館でアメリカのドナルド・トランプ米大統領（79）と日米首脳会談をおこなった。同日の午前、ノーベル平和賞の受賞に強い意欲を示してきたトランプ大統領に対し、「高市首相がノーベル平和賞の推薦状を手渡す方向で調整している」と「テレ朝NEWS」が報じた