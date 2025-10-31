歌手の三浦祐太朗（41）が10月29日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。父の三浦友和（73）と母の山口百恵さん（66）と初孫との微笑ましいエピソードを披露した。祐太朗と声優の牧野由依（39）の間に第一子となる女児が誕生したのは’22年3月。友和と百恵さんにとっては初孫だ。番組内で黒柳から「友和さんと百恵さんは何と孫から呼ばれている？」と聞かれた祐太朗は、「父が『じぇじぇ』って呼ばれてます。母は『ばあば