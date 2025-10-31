厳格で近寄りがたいと思っていた筆者の父。その父が大切にしていた「親戚とのつながり」。亡くなった後、一人暮らしとなった母のもとへ親戚たちが様子を見にきてくれるようになり、「つながり」の大切さを実感しています。 父の休日の過ごし方 子どもの頃、休みの日になると父はよく自身の兄弟や叔父叔母の家を訪ねていました。そこに特別な用事があるわけではありません。庭先で少し立ち話をしたり、家に上がってお茶を飲む程