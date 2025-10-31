就寝中や運動中のこむら返り。突然襲ってくる激痛に動くこともできず、苦しむ人は多い。しかも50歳以上の人のほとんどがこのこむら返りを経験しているのだ。こむら返りはこれからの時季に起こりやすい。これは寒さや冷えによって筋肉の緊張や血管の収縮が発生し、血流が悪くなるからだと考えられている。そもそも、こむら返りはなぜ起こるのだろうか？「人間の体は、骨に沿う骨格筋を伸び縮みさせることで姿勢を保ったり、動いたり