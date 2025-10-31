「嵐が5人そろって“生出演”するのは’20年12月31日以来。リアルタイムの彼らをファンは心待ちにしています」（テレビ局関係者）嵐が11月3日に生配信を行うと発表した。この日は嵐のデビュー記念日。ファンとともに26周年を祝う楽しみなイベントだが、不安を抱えるメンバーも――。「櫻井翔さん（43）、相葉雅紀さん（42）、二宮和也さん（42）、松本潤さん（42）は、嵐の活動休止以降も定期的に生出演をこなしていたので大きな心