過去大会ではネイマールやソンもプレー、未来のスターがカタールの地に集結カタールで現地時間11月3日から27日にかけて開催されるFIFA U-17ワールドカップ（W杯）の公式マスコットが発表された。初の48チーム制に拡大される大会のマスコットとして、砂漠のフクロウ「BOMA（ボーマ）」が登場。FIFA公式サイトは、BOMAが「未来のスター選手の育成において、重要でありながらも見落とされがちなフットボールスカウトの役割を表現し