追突したパトカー高松南警察署 31日未明、高松市で緊急走行中のパトカーが乗用車に追突し、車を運転していた女性が首に軽いけがをしました。 31日午前1時ごろ、高松市中間町の国道32号の交差点で、緊急走行中のパトカーが乗用車に追突しました。 この事故で乗用車の右後ろ部分が壊れ、運転していた三豊市の女性（29）が首の痛みを訴えて病院で治療を受けています。軽傷とみられています。