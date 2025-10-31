福岡市南区の高校の敷地内で、人の骨が見つかりました。警察が事件と事故の両面で調べています。警察によりますと、30日午後3時ごろ、福岡市南区老司の高校の敷地内で、隣接する公園で草刈り中の男性作業員から「施錠された門扉の奥に、人骨と思われる頭部と腰の部分、衣服に包まれた下腿部がある」と110番通報がありました。警察が駆けつけ、人の骨を発見しました。長袖の灰色系のスウェットを着用していて、目立った外傷はないと