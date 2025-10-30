ビー・エム・ダブリュー株式会社は、2025年10月31日より東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」において、BMWおよびMINIブランドの最新モデルと革新的技術を披露する。 同社ブースでは、BMWの新世代モデル「ノイエ・クラッセ」第一弾となるiX3をアジア初公開するほか、MINIと英国デザイナーによる「MINIポール・スミス・エディション」が世界初公開となる。会場では