あなぶきアリーナ香川ハロウィンのプロジェクションマッピング29日 高松市の夜を彩る幻想的なナイトイベント「あなぶきアリーナ香川 プロジェクションマッピング2025 Halloween」が10月29日から31日まで3日間行われています。 ２日目の30日の来場者は約２万2000人で、初日の約1万8000人を上回りました。プロジェクションマッピングはハロウィン当日の31日も午後6時から楽しめます。 あなぶきアリー