【トランプ2.0 現地リポート】恥辱まみれの高市外交… 「ノーベル平和賞推薦」でのトランプ媚びはアベ手法そのもの来月4日投票のニューヨーク市長選に全米が注視している。期日前投票が始まり、最初の3日間で22万人が投票を済ませた。これは史上最速ペースで、選挙への異例の関心の高さを示している。注目の的は、民主党候補のゾーラン・マムダニ氏（34）。6月の予備選で最有力候補とされたクオモ元州知事を破り、全米を驚かせ